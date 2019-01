Durch die Terror-Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington haben diese Fragen eine neue, beklemmende Aktualität erhalten. Dieselben Fragen und die quälende Verunsicherung in ihrem Gefolge stehen im Mittelpunkt des amerikanischen Spielfilms "Arlington Road", der zwei Jahre vor den Anschlägen, 1999, in nahezu prophetischer Weise das Thema auf die Leinwand gebracht hat. Mit den Hollywood-Stars Jeff Bridges ("Spurlos") und Tim Robbins ("The Player", "Mission to Mars") in den Hauptrollen, entstand ein ebenso packender wie beunruhigender Psycho-Thriller vor brisantem politischen Background - ein Film über die Allgegenwart der Bedrohung, über die Banalität des Bösen und über unsere Hilflosigkeit im Umgang mit dem Schrecken.