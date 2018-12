Aber ist ihr Carlos-Doppelgänger dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Ramirez gerät zunehmend in einen Gewissenskonflikt und entwickelt sich immer mehr zu dem Menschen, den er eigentlich zur Strecke bringen soll. Unterdessen treibt der echte Carlos seine finsteren Pläne weiter voran. Ramirez hat es mit einem gefährlichen Gegner zu tun, der vor absolut nichts zurückschreckt.



Der Film basiert lose auf der Biografie des als "Carlos, der Schakal" bekannt gewordenen Terroristen Ilich Ramírez Sanchez, dessen Leben schon mehrfach filmisch verarbeitet wurde. 2009 erschien der von Kritikern gefeierte Film "Carlos - Der Schakal", bei dem Olivier Assayas auf dem Regiestuhl saß. Allerdings ist die Handlung von "The Assignment - Der Auftrag" größtenteils frei erfunden. Es werden lediglich einige Versatzstücke aus dem Leben von Ilich Ramírez Sanchez verbaut.



Inszeniert wurde "The Assignment - Der Auftrag" von Christian Duguay. Im Jahr 1996 gewann Duguay den inzwischen abgeschafften kanadischen TV-Preis "Gemini Award" für seine Miniserie "Der Mutter entrissen", die eine Adaption der Geschichte rund um die Dionne-Fünflinge darstellt. Bei Letzteren handelt es sich um die ersten bekannten überlebenden Fünflinge der Menschheitsgeschichte. Nach dem Science-Fiction-Film "Screamers - Tödliche Schreie" drehte Duguay dann den Spionagethriller "The Assignment - Der Auftrag". Es folgten Emmy-Nominierungen für die Filme "Jeanne d'Arc - Die Frau des Jahrtausends" (1999) und "Hitler - Aufstieg des Bösen" (2003). Im Jahr 2013 gelang Duguay mit "Jappeloup - Eine Legende" ein großer Publikumserfolg in Frankreich. Außerdem inszenierte er die Fortsetzung des erfolgreichen Kinderfilms "Belle & Sebastian".



Eine der Hauptrollen von "The Assignment - Der Auftrag" spielt der mehrfach mit Filmpreisen ausgezeichnete Schauspieler Donald Sutherland. Seinen Durchbruch feierte er 1970 mit Robert Altmans Kriegssatire "M.A.S.H.", in der er die Hauptfigur verkörperte. In seiner Karriere ließ sich Sutherland nicht auf ein Genre festlegen und spielte sowohl in Horrorfilmen wie "Wenn die Gondeln Trauer tragen", Komödien wie "Ich glaub', mich tritt ein Pferd" oder Dramen wie "Eine ganz normale Familie". Mit "Die Körperfresser kommen" lässt sich zudem auch ein echter Science-Fiction-Kultfilm in seiner Filmografie finden. Donald Sutherlands Sohn Kiefer Sutherland ist ebenfalls ein erfolgreicher Schauspieler und beispielsweise durch seine Hauptrolle in der Serie "24" bekannt.