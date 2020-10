Auf die harte Tour

Der verwöhnte Schauspieler Nick Lang (Michael J. Fox) ist sehr erfolgreich mit seichten Hollywoodfilmen. Doch er will mehr und bewirbt sich für die Hauptrolle im authentischen Polizeithriller "Blood on the Asphalt". Nick braucht nun dringend Einblicke in die harte Polizeiarbeit. Der Polizeichef von New York City will dem Star nichts abschlagen und teilt ihn dem zynischen Detective John Moss (James Woods) zu.



Moss kann es nicht fassen, dass ausgerechnet er mit diesem ständig quasselnden, eitlen Weichei durch die Straßen ziehen muss. Denn er ist auf der Jagd nach einem psychopathischen Serienmörder, dem Party-Crasher (Stephen Lang), der in den Klubs der Stadt für Angst und Schrecken sorgt, sich als Richter aufspielt und es vor allem auf Zuhälter und Dealer abgesehen hat.



Als Moss seinen neuen Partner nicht mehr ertragen kann, stellt er ihm eine Falle und behauptet, er habe einen Menschen getötet, um ihn auf diese Weise loszuwerden. Aber der Plan geht schief, und Nick erweist sich dann doch als nützlich, als er Moss Tipps gibt, wie er die von ihm heiß geliebte Susan (Annabella Sciorra) erobern kann. Als Moss den Party-Crasher in einem Fernsehinterview beleidigt, hat er sich einen persönlichen Feind geschaffen. Der Killer entführt Susan, und die beiden ungleichen Polizisten müssen endlich zusammenarbeiten, um Susans Leben zu retten.



Rasante Krimikomödie mit Michael J. Fox ("Zurück in die Zukunft") und James Woods ("Casino", "White House Down") in den Hauptrollen. Michael J. Fox findet als unbedarfter, schalkhafter Jungspund seinen optimalen Gegenpart in dem cholerischen, hartgesottenen James Woods. Action- und Abenteuer-Spezialist John Badham ("Das fliegende Auge", "Ein Vogel auf dem Drahtseil") schuf ein kleines Meisterwerk aus sprühenden Dialogen und herrlichen Gags, versteht es aber auch, mit aufwendigen Actionsequenzen zu punkten.