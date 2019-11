Auf Doktor komm raus

Und dann geht auch noch sein Auto kaputt, mitten im Nirgendwo, kurz hinter einem kleinen Ort mit dem Namen Marienhagen. Die Bewohner von Marienhagen kümmern sich rührend um Jans Wohl und machen ihm den Aufenthalt so angenehm wie möglich.



Seltsamerweise dauert dieser Aufenthalt länger als erwartet, denn die Ersatzteile für Jans Auto kommen einfach nicht in Marienhagen an. Was Jan natürlich nicht wissen kann: Die Dorfbewohner tun alles, um ihn in Marienhagen festzuhalten. So lange, wie sie brauchen, um ihm den Ort so schmackhaft zu machen, dass er gar nicht mehr weg will. Soweit der Plan.



Denn schon seit Jahren suchen die Marienhagener nach einem neuen Arzt. Der alte Landarzt wollte schon vor Jahren in Rente und fand niemanden, der die Praxis übernehmen wollte. Und jetzt ist er tot. Und welcher Arzt geht heute noch freiwillig aufs Land? Die Nachbargemeinde Altdorf hat genau das gleiche Problem, aber die Bürgermeisterin auch einen besonderen Trumpf im Ärmel: ihre schöne Tochter Lizzy. Und außerdem hat sie noch eine ganz persönliche Rechnung mit dem Bürgermeister von Marienhagen zu begleichen.



Eine Komödie um Landärzte und Menschen, die um ihren Stolz und ihre Selbstachtung kämpfen und ihr Schicksal auf ganz eigene Art selbst in die Hand nehmen.



Wiederholung auf 3sat