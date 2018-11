Auf falscher Fährte

Auch Hauptdarsteller Dominic Cooper ist kein Unbekannter. Seine Wandlungsfähigkeit bewies er unter anderem in "The Devil's Double" als Saddam Husseins Sohn Uday oder auch in der Rolle des Sky in der erfolgreichen Musical-Verfilmung "Mamma Mia!" und in der Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go again". Gemeinsam mit Samuel L. Jackson ist er zudem Teil der Marvel-Film-Familie. Jackson spielt Nick Fury, der gleich in mehreren Comics auftaucht. Cooper ist als der junge Howard Stark in "Captain America: The First Avenger" zu sehen und verkörpert diese Figur auch in der Marvel-Serie "Marvel's Agent Carter".