Ausgerechnet Sylt

Schnell ist klar, dass die beiden sich aus Schulzeiten kennen. Doch Kevin hat keine guten Erinnerungen an seine Zeit auf Sylt, war er doch unglücklich in Bente verliebt. Was Kevins 14-jährige Tochter Lilly, die widerwillig mit ihrem Vater auf Sylt Urlaub macht, sofort merkt und ihren Vater damit aufzieht.