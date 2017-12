So posierte er zum Beispiel als Model für die Modefirma French Connection und machte dann die Bekanntschaft mit Regisseur Guy Ritchie. Dieser, höchst beeindruckt von Statham, bot ihm sofort eine Rolle in seinem Film "Bube, Dame, König, grAs" (1998) an. Zwei Jahre später stand der Schauspieler wieder für Ritchie vor der Kamera, dieses Mal an der Seite von Brad Pitt und Benicio Del Toro in "Snatch - Schweine und Diamanten".