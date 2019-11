Betty Blue - 37,2 Grad am Morgen

In diesem Film von Jean-Jacques Beineix ist Béatrice Dalle die ideale Verkörperung einer sinnlichen, lebenshungrigen Frau jenseits aller Tabus: Halb naive Kindfrau, halb unberechenbare Wildkatze, aber immer atemberaubend - so bewegt sie sich durch diese raffiniert in Bonbonfarben verpackte Liebesgeschichte. Béatrice Dalle ist der Dreh- und Angelpunkt in Jean-Jacques Beineix' extravaganter Literaturverfilmung nach Philippe Djian.