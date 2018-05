Blackhat - Außer Kontrolle

Es folgten Rollen in "A Perfect Getaway - Es gibt kein Entkommen" und "Ca$h", bevor Hemsworth 2011 schließlich mit "Thor" sein Superhelden-Debüt gab. Seitdem hat er in mehreren Filmen des erfolgreichen Marvel Studios mitgewirkt und wird bald auch in "Avengers 3: Infinity War" zu sehen sein. Weitere Hauptrollen übernahm er in Produktionen wie "The Cabin in the Woods", "Rush - Alles für den Sieg" oder "Snow White and the Huntsman".