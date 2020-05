Body Count - Flucht nach Miami

Gerade hat Pike (Ving Rhames) wegen Scheckfälschung eine Gefängnisstrafe abgesessen, da gerät er schon in den nächsten Schlamassel. Sein alter Freund Crane (Forest Whitaker) plant einen Überfall auf das Boston Museum of Art, und er garantiert: "keine Kanonen, keine Gewalt". Also lässt sich Pike breitschlagen, bei dem großen Coup mitzumachen. Mit von der Partie sind außerdem der Hitzkopf Chino (John Leguizamo), der Fahrer Hobbs (David Caruso) und der harmlose Spinner Booker (Donnie Wahlberg).



Zunächst läuft alles nach Plan. Doch dann nimmt der ungeduldige Chino das falsche Bild von der Wand, und die Alarmanlage springt an. Es kommt zur Schießerei. Crane wird tödlich verletzt, und den übrigen vier Einbrechern gelingt mit knapper Not die Flucht.



Mit im Gepäck haben die Männer immerhin eine Handvoll kostbarer Gemälde, die sie an einen Hehler in Miami verkaufen wollen. Doch kaum auf dem Weg, geht der Ärger weiter. Als schließlich Hobbs und Chino auf die fatale Idee kommen, der attraktiven Anhalterin Natalie (Linda Fiorentino) aus der Klemme zu helfen, läuft endgültig alles schief. Denn schnell versteht es die schöne Frau, Mann gegen Mann auszuspielen und sich selbst in den Besitz der Beute zu bringen.