Bounce - Eine Chance für die Liebe

Kurz vor Weihnachten. Dichter Schnee in Chicago sorgt dafür, dass viele Passagiere am Flughafen O''Hare gestrandet sind. Werbeprofi Buddy Amaral (Ben Affleck) wollte noch am selben Abend zurück nach Los Angeles fliegen, nun sitzt er fest. Allerdings in angenehmer Gesellschaft an der Flughafenbar. Mit dabei: Greg Janello (Tony Goldwyn), ein Autor, und die attraktive Mimi Prager (Natasha Henstrige). Als Greg den Wunsch äußert, wegen seiner Familie dringend an die Westküste zurückzuwollen, überlässt ihm Buddy sein Ticket und überredet die Fluglinienangestellte am Gate, Miss Guerrero (Jennifer Grey), Greg "Infinity Airlines Flug Nr. 82" von Chicago nach Los Angeles borden zu lassen.