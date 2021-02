Bride Wars - Beste Feindinnen

Emma (Anne Hathaway) und Olivia, genannt Liv (Kate Hudson), sind seit Kindertagen unzertrennlich. Livs Eltern starben früh, sie blieb allein mit ihrem Bruder Nathan (Bryan Greenberg) zurück. Liv ist eine erfolgreiche Anwältin geworden, Emma arbeitet als Lehrerin. Beide leben in New York.



Als sie sich auf der Hochzeit einer Freundin treffen, wird Emma und Liv schlagartig klar, dass auch sie endlich von ihren Lebensgefährten geheiratet werden wollen. Emma ist mit Fletcher (Chris Pratt) zusammen, Liv mit Daniel (Steve Howey). Kurze Zeit später macht Fletcher Emma einen Antrag, den sie annimmt. Liv zieht nach, musste aber mächtig nachhelfen, um Daniel zu einem Antrag zu animieren.



Nachdem die Kerle sich zur Hochzeit entschlossen haben, geht es für die beiden Frauen an die Verwirklichung eines Kindheitstraumes: Beide wollen im Juni im New Yorker Hotel "La Plaza" heiraten. Beide Hochzeiten soll die berühmte Hochzeitsplanerin Marion St. Claire (Candice Bergen) organisieren. Emma wird Livs Trauzeugin und umgekehrt.



Laut Marion gibt es im Juni drei freie Termine, Liv entscheidet sich für den 6. Juni, Emma weicht auf den 27. Juni aus. Doch Marions Assistentin hat einen Fehler gemacht – nur noch der 6. Juni ist frei. Eine Doppelhochzeit schließen Emma und Liv kategorisch aus – jede will unbedingt den einzig freien Termin und meint, die jeweils andere habe guten Grund, zurückzutreten.



Alte Wunden brechen auf. Die potenziellen Ehemänner wollen sich aus dem Streit heraushalten, der bald auf alle Lebensbereiche der Freundinnen übergreift. Der Konflikt eskaliert in einen kleinkriegsartigen Zustand. Daniel ist zunehmend genervt von seiner Frau in spe. Mehr oder weniger auf sich allein gestellt mit dem Traum vom großen Eheglück, merkt Emma, wie sehr ihr Liv fehlt. Und auch Liv vermisst Emma.



Top besetzter Zickenkrieg, in dem Grenzüberschreitungen - Emma verlässt mit oranger Haut das Bräunungsstudio, Livs Haare werden beim Friseur blau - in ein Happy End münden.