Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

Ungefähr zur selben Zeit taucht der charmant-unverschämte Daniel Cleaver (Hugh Grant) wieder in London und bei Bridgets Sender auf. Gemeinsam mit ihm soll Bridget eine Reisereportage aus dem fernen Thailand präsentieren. Das bedeutet: Bridget wird viel Zeit mit Daniel fern von London verbringen. Was sie nicht ahnt: Sie wird in einem thailändischen Knast landen und - ob sie will oder nicht - auf Marks Hilfe angewiesen sein, um dort wieder heil heraus zu kommen.