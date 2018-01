Briefe an Julia

Der "Club di Giulietta" existiert tatsächlich. Er wurde 1972 von Giulio Tamassia gegründet. Weibliche, ehrenamtliche Helfer beantworten jedes Jahr Briefe aus aller Welt, mittlerweile selbstverständlich auch per E-Mail. Die Story des Films beruht auf dem Buch "Letters to Juliet: Celebrating Shakespeare''s Greatest Heroine, the Magical City of Verona and the Power of Love" (2006). (Infos aus dem dt. Presseheft zum Film)