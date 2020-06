Broken City - Stadt des Verbrechens

New York kurz vor der Bürgermeister-Wahl: Der Ex-Polizist und Privatdetektiv Billy Taggart (Mark Wahlberg) wird vom amtierenden Bürgermeister Nicholas Hostetler (Russell Crowe) damit beauftragt, dessen Ehefrau Cathleen (Catherine Zeta-Jones) zu beschatten. Hostetler vermutet, dass seine Ehefrau ihn betrügt. Tatsächlich kann Billy herausfinden, dass die attraktive Society-Lady einen anderen Mann trifft - und zwar Paul Andrews (Kyle Chandler). Pikanterweise der Wahlkampfleiter von Hostetlers Rivalen um das Bürgermeister-Amt, Jack Valliant (Barry Pepper).



Als Andrews kurz darauf tot aufgefunden wird, dämmert Billy bereits, dass es hier um etwas viel Größeres geht. Er beginnt, seinen Auftraggeber genauer unter die Lupe zu nehmen, und macht sich damit ein paar einflussreiche Feinde. Billy findet sich mitten in einem Morast aus Skandalen und Intrigen wieder, und der werte Bürgermeister steckt mittendrin. Nun ist guter Rat teuer, denn Billy will am Leben bleiben und Hostetler eine Wahl gewinnen.