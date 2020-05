Charlottes Welt - Geht nicht, gibt's nicht

Bisher war Sonja immer diejenige, die den Eindruck vermittelte, sie habe vom Brunnen ewiger Jugend getrunken. Voll dem in der Werbeagentur täglich brodelnden Konkurrenzkampf um die ewige Jugend ausgesetzt, gab es für sie bisher keinen Raum für Gedanken an das Älterwerden.



Umso mehr trifft es Sonja jetzt, dass sich für sie die Welt unerbittlich weiterdreht, während ihr Ex-Ehemann mit einer jüngeren Frau noch einmal ganz von vorne beginnt. Wo steht sie eigentlich im Leben? Zu Hause wird diese Frage von ihren Kindern auf deren ganz eigene Art beantwortet. Max, der gerade sein Abitur in der Tasche hat, verkündet, dass er einen Platz in einer WG gefunden habe und am Nachmittag ausziehen werde. Und Tochter Charlotte scheint sich über Nacht entschieden zu haben, jetzt doch nicht das einzige Mädchen auf dieser Welt sein zu wollen, das die quälende Phase der Pubertät einfach an sich vorbeiziehen lässt. Wichtig dabei ist ihre neue Klassenkameradin Geraldine (14), die ganz genau zu wissen scheint, wie das Leben funktioniert.