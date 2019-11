Ein wilder Liebesfilm, der sich zum Beziehungsdrama und weiter zur anrührenden Geschichte eines Abschieds entwickelt - in seinem ersten Spielfilm als Regisseur beschäftigt sich der Kameramann Bartosz Prokopowicz mit einem autobiografisch geprägten Thema: Seine eigene Ehefrau Magdalena starb 2012 an Krebs. Allerdings sei "Chemo", so der Filmemacher, weit entfernt von einem persönlichen Biopic. Vielmehr gehe es ihm um "eine 'positive Anleitung zum Sterben', wo die Liebe stärker ist als der Tod". Prokopowicz hat sein schweres Thema leicht inszeniert und zeigt mit den Mitteln der Popkultur, in einer Entwicklung vom Musikvideo zum Drama, wie der Tod zum Leben gehört.