Clair Obscur

Yeşim Ustaoğlu gilt mit Filmen wie "Journey Into the Sun", "Waiting for the Clouds" und "Pandora's Box" als wichtigste Regisseurin in der Türkei. Ihre auf Festivals wie Berlin, Tokio, Sundance oder San Sebastian ausgezeichneten Filme beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Fragen des Islamismus in der Türkei. Sie erzählt dabei keine Geschichten aus der Großstadt Istanbul, sondern erkundet immer wieder die abgelegenen Provinzen. Dabei riskierte sie bewusst die Konfrontation mit der Politik, was auch schon zu einem zeitweiligen Einreiseverbot ins eigene Land geführt hatte, sie aber für viele Filmemacher zu einer Vorkämpferin für persönliche Freiheiten und Toleranz macht.