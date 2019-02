Coogans großer Bluff

Coogan unternimmt nun alles, um Ringerman wieder in Gewahrsam zu nehmen, dabei glaubt er in dessen Freundin Linny (Tisha Sterling) eine Komplizin gefunden zu haben, muss aber einsehen, dass sie ihn nur ablenken will. Auf die Unterstützung der New Yorker Polizei verzichtet er lieber ganz, dafür begibt er sich in Einzelgänger-Manier auf die Jagd nach dem Verbrecher. Dabei bringt er nicht nur sich selbst, sondern auch Julie in Lebensgefahr.