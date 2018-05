Als ein Pärchen beim Baden stirbt, weil sich der Tümpel in kürzester Zeit in eine kochend heiße Badewanne verwandelt hat, rät Vulkan-Experte Harry Dalton (Pierce Brosnan) dringend, die Stadt umgehend zu evakuieren. Doch seine inzwischen angereisten Kollegen sind anderer Meinung. Wenige Stunden später beginnt die Erde zu beben. Dante's Peak versinkt in einem Ascheregen. In Panik verlassen die Bürger nun die Stadt. Und Harry hat alle Hände voll damit zu tun, Rachel und ihre Kinder vor den Lavaströmen zu retten.



Regisseur Roger Donaldson ("Bank Job", "Species") bemühte sich um besondere Authentizität bei seinem effektvollen Katastrophenfilm "Dante's Peak", der auch als eine Ehrung der 57 Opfer des Vulkanausbruchs des Mount St. Helens am 18. Mai 1980 gedacht war. Dort wurden denn auch die Kraterszenen im Süden des US-Bundesstaates Washington gedreht. Als Hauptdarsteller konnte Universal Pictures "Terminator"-Heroine Linda Hamilton und den damaligen "Bond"-Darsteller Pierce Brosnan gewinnen. "Heiße Effekte und explosive Action" schreibt die Fernsehzeitschrift TV Movie, und TV Spielfilm schwärmt von "einem überkochenden Feuerwerk der Effekte".