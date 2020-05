Schon seit Jahren versucht der Wissenschaftler Peyton Westlake (Liam Neeson), in seinem Labor künstliche Haut zu kreieren. Zwar gelingt es ihm, doch die Hautzellen sind instabil und lösen sich nach 99 Minuten wieder auf. Peytons Freundin Julie (Frances McDormand) ist Anwältin und vertritt den Bauunternehmer Louis Strack Jr. (Colin Friels). Sie findet heraus, dass dieser in korrupte Machenschaften verwickelt ist. Doch zunächst unternimmt sie nichts gegen ihn.



Strack setzt eine Verbrecherbande auf Julie an, um das ihn belastende Beweismaterial zu vernichten. Da die Gangster bei Julie nicht fündig werden, vermuten sie die Papiere in Peytons Labor. Als Peyton sich ihnen widersetzt, töten sie seinen Assistenten, verstümmeln den Wissenschaftler und sprengen ihn mitsamt seinem Labor in die Luft. Der nicht identifizierbare und deshalb tot geglaubte Peyton wird im Krankenhaus durch eine Notoperation gerettet, jedoch müssen dabei Nervenstränge durchtrennt werden. Er fühlt nun keinen Schmerz mehr und entwickelt übermenschliche Kräfte.



Mithilfe der künstlichen Haut kann er sich als jede beliebige Person verkleiden und die Verbrecherbande von innen heraus zerstören. Doch ihm bleiben bei jeder Aktion immer nur 99 Minuten. Wenig Zeit, um herauszufinden, wer die Verbrecherbande wirklich angeheuert hat, und um ein glückliches Leben mit Julie zu führen.



Mit minimalem Budget schuf Sam Raimi 1981 den Horrorklassiker "Tanz der Teufel". Durch den Erfolg dieses Films und dessen Fortsetzung wurde auch Hollywood auf Raimi aufmerksam. "Darkman" war die erste große Produktion des Regisseurs, der zehn Jahre später mit der "Spider-Man"-Trilogie den endgültigen Durchbruch schaffte. Neben Blockbustern wie "Die fantastische Welt von Oz" (2013) ist Raimi seinen Ursprüngen treu geblieben und realisierte 2009 den hochgelobten Horrorfilm "Drag me to Hell".



Für Liam Neeson markierte "Darkman" einen wichtigen Punkt in seiner Karriere, von dem an er sich zu einem der beliebtesten Actionfilmhelden ("96 Hours - Taken 3", 2014) entwickelte. Für Co-Star Frances McDormand war "Darkman" hingegen nur ein kurzer Ausflug ins Action-Genre. Sie drehte weiterhin vor allem Dramen und Komödien mit ihrem Ehemann Joel Coen und dessen Bruder Ethan. 1997 gewann sie für "Fargo" den Oscar als Beste Hauptdarstellerin.



"Sami Raimis erfolgreicher Horror-Schocker spart nicht mit drastischen Bildern. Mit viel Action und einigen Anleihen bei Genre-Klassikern (überdeutlich: 'Der Elefantenmensch' und 'Das Phantom der Oper') ist dies packende Comic-Unterhaltung. Liam Neeson empfand seine Rolle als Herausforderung und meisterte diese vorbildhaft. Ein Muss für Fans des Genres." "PRISMA Online"