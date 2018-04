Obwohl John Carpenter mit "Halloween" und "Die Klapperschlange" bereits große finanzielle Erfolge vorzuweisen hatte, enttäuschte "Das Ding aus einer anderen Welt" an den Kinokassen und wurde als Flop eingestuft. Der Film war nur zwei Wochen nach Steven Spielbergs "E.T. - Der Außerirdische" gestartet und ging in dessen Schatten komplett unter. Auch bei den Kritikern kam Carpenters Film nicht gut an, da die ausufernden Splattereffekte als geschmacklos empfunden wurden. Diese Rezeption hat sich über die Jahre stark verändert. Heute gilt der Film als Science-Fiction-Klassiker und als einer der besten Carpenter-Filme.