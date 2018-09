Dead Man Down

Der aus Ungarn stammende Victor (Colin Farrell) und sein bester Freund Darcy (Dominic Cooper) gehören zu einer kriminellen Organisation in New York. Doch seit einiger Zeit wurden immer wieder Mitglieder der Gang ermordet, außerdem erhält Anführer Alphonse (Terrence Howard) kryptische Drohbriefe. Der Gangsterboss ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Absender um einen Konkurrenten im Drogengeschäft handelt. Also erfolgt kurz später der blutige Vergeltungsschlag, bei dem Alphonse beinahe selbst ums Leben kommt. In letzter Sekunde gelingt es Victor jedoch, die Gegner zu töten. Die Dankbarkeit und das Vertrauen des Chefs in seinen besten Mann scheinen nun grenzenlos.