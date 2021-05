Finnur führt ein beschauliches Leben in einer Vorstadt von Reykjavík. Als Arzt wird er von seinen Kollegen und Kolleginnen geschätzt, in zweiter Ehe ist er glücklich verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Große Sorgen bereitet Finnur die 18-jährige Anna aus erster Ehe. Anna hat sich Hals über Kopf in den Drogendealer Óttar verliebt. Dadurch wird der labile Teenager immer tiefer in die eigene Drogenabhängigkeit gedrängt und zunehmend labil.