Der Krieg des Charlie Wilson

Mike Nichols' ("Die Reifeprüfung", "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", "Hautnah") satirische Verarbeitung eines Bestsellers von George Crile ("Charlie Wilson's War: The Extraordinary Story Of The Largest Covert Operation In History") liegen wahre Ereignisse zugrunde. Denn der Kongressabgeordnete Charles Newbitt Wilson erhöhte das Budget für Afghanistan in den 80er Jahren tatsächlich auf unglaubliche 500 Millionen Dollar und startete damit nicht nur die größte geheime CIA-Operation aller Zeiten, sondern rüstete leider auch die späteren Feinde seines Landes kräftig auf, die als Taliban die Welt noch lange beschäftigen sollten.



Besetzt mit der geballten Starpower von Tom Hanks ("Forrest Gump", "The Da Vinci Code - Sakrileg", "Die Verlegerin"), Julia Roberts ("Pretty Woman", "Eat Pray Love", "Wunder") und vor allem dem 2014 mit nur 46 Jahren verstorbenen Philip Seymour Hoffman ("Capote", "The Big Lebowski", "Die Tribute von Panem") in einer Glanzrolle, zieht Nichols alle Register einer gelungenen Satire: ironische Übertreibungen, messerscharfer Dialogwitz und ein intelligentes Drehbuch, in diesem Fall von Aaron Sorkin ("Hallo, Mr. President", "Eine Frage der Ehre", "Steve Jobs"), der 2011 für "The Social Network" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.