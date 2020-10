Während der Hochzeitsfeier seiner Tochter Connie (Talia Shire) empfängt Don Vito (Marlon Brando) im Hinterzimmer Freunde der Familie, denen er Hilfe in schwierigen Situationen verspricht. Auch sein Sohn Michael (Al Pacino) ist mit seiner Freundin Kay (Diane Keaton) zu dem Fest erschienen, will aber nichts mit den Geschäften seines Vaters zu tun haben.



Doch die Zeiten der uneingeschränkten Herrschaft des Paten sind vorbei. Im Namen einer konkurrierenden Mafiafamilie schlägt der Gangster Sollozzo (Al Lettieri) Don Vito Corleone eine Partnerschaft im Rauschgifthandel vor, die Don Vito trotz Zuraten seines ältesten Sohnes Sonny (James Caan) zurückweist. Sollozzo beschließt daraufhin, Don Vito ermorden zu lassen und direkt mit Sonny ins Geschäft zu kommen.



Der Pate überlebt den Anschlag schwer verletzt. Da mischt sich sein jüngster Sohn Michael doch ein, bewahrt den Vater vor einem weiteren Mordanschlag, erschießt den Drogenhändler Sollozzo und den korrupten Polizeibeamten McCluskey (Sterling Hayden) und muss daraufhin nach Sizilien fliehen. Im Dorf Corleone verliebt er sich in die junge Appollonia (Simonetta Stefanelli) und heiratet sie. Durch den Verrat seines Schwagers Carlo (Gianni Russo) wird sein Bruder Sonny in einem Hinterhalt erschossen, und seine Frau stirbt bei einem Bombenanschlag, der ihm zugedacht war. Da kehrt Michael nach Amerika zurück und übernimmt die Familiengeschäfte.



"Der Pate" wurde 1973 für elf Oscars nominiert und erhielt neben vielen anderen Auszeichnungen je einen Oscar für den Besten Film, den Besten Hauptdarsteller (Marlon Brando) und das Beste adaptierte Drehbuch. Er spielte circa 245 Millionen Dollar ein, bewahrte Paramount vor dem Ruin, machte Al Pacino zum Star und Francis Ford Coppola ("Apocalypse Now", 1979) zu einem gefragten Regisseur.



"Francis Ford Coppola schuf 1972 einen Film, der der Welt die 'andere' Welt, die Welt der Mafia zeigte, so gut und real, nur irgend möglich. Bis heute ist dies unerreicht. Der Pate ist absolut progressiv, avantgardistisch und bahnbrechend. Die Darstellung und Inszenierung dieser eigenen Welt in der realen Welt, deren Grenzen zu verschwimmen scheinen, sind wegweisend und bis heute die authentischste und realste. Die Figuren verkommen nicht zu schablonenhaften Klischees, sondern sind facettenreich, niemand ist eindeutig Schwarz oder Weiß. Am stärksten fällt dies wohl an der Figur des Paten selbst auf, der strikt und absolut rigoros die Familie und das Geschäft trennt (...). 'Frag mich nicht nach meinen Geschäften.' Dieser Satz ist in der Filmindustrie schon zu einem Klassiker gereift, der oftmals kopiert und parodiert wurde." "Moviebreak" / Kadir Güngör