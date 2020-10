Vitos Sohn Michael (Al Pacino), der neue "Pate", wird bald zu einem der meistgefürchteten Mafiabosse. Er hat sich aus New York in die Sierra Nevada zurückgezogen. Als er jedoch versucht, seinen Einflussbereich auf das Gebiet der Spielcasinos in Las Vegas und Havanna auszudehnen, stößt er auf erbitterten Widerstand.



Für Las Vegas macht US-Senator Geary (G. D. Spradlin) die Erteilung der Konzessionen von hohen Schmiergeldzahlungen abhängig, was Michael strikt ablehnt. Und sein New Yorker Partner Frankie Pentangeli (Michael V. Gazzo) nimmt es ihm ausgesprochen übel, dass er sich mit dem Gangster und Spielhöllenbesitzer Hyman Roth (Lee Strasberg) verbündet, um seine Macht zu vergrößern.



Auch hat er große Eheprobleme, denn seine Frau Kay (Diane Keaton) erträgt das Mafia-Leben nicht länger und sehnt sich nach Legalität und Ruhe. Nur knapp kann Michael einem Mordanschlag entkommen, für den er zunächst den Falschen verantwortlich macht - bis er erkennt, dass sich der Verräter in seiner unmittelbaren Umgebung befindet.



Parallel zur Gangsterkarriere Michael Corleones erzählt der Film in Rückblenden die Anfänge des Clan-Gründers Vito Corleone (Robert De Niro), seine Kindheit (Oreste Baldini als neunjähriger Vito) auf Sizilien, seine Flucht nach Amerika und seinen Aufstieg vom einfachen Arbeiter zum mächtigsten Mafiapaten New Yorks.



Der zweite Teil der opulenten Mafiasaga wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet. Unter anderem erhielt Francis Ford Coppola die begehrte Trophäe für die Beste Regie, den Besten Film (wie Teil 1) und zusammen mit Mario Puzo für das Beste adaptierte Drehbuch. Als Bester Nebendarsteller wurde Robert De Niro geehrt, der den jungen Corleone spielt.



"'Der Pate II' ist eines der wenigen Beispiele einer Film-Fortsetzung, die mindestens ebenso gelungen ist wie der erste Teil. Ein grandioser Film, in dem vor allem auch die psychologischen Entwicklungen herausgestellt werden." (Dieter Wunderlich)