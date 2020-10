Der Pate III

New York 1979: Michael Corleone (Al Pacino), der Pate, ist müde. Im Alter von 60 Jahren hat er noch zwei Wünsche: Er will seine Familie von seinen früheren Verbrechen reinwaschen und einen würdigen Nachfolger finden.



Als Kandidat käme der temperamentvolle Vincent Mancini (Andy Garcia) infrage. Doch der schreckt nicht vor unkontrollierter Gewaltanwendung zurück und würde damit Michaels Hoffnungen auf eine endgültige Abkehr von der blutigen Vergangenheit gefährden.



Seine Tochter Mary (Sofia Coppola), die die Corleone-Stiftung leitet, überreicht der Kirche einen Scheck über 100 Millionen Dollar zugunsten wohltätiger Zwecke auf Sizilien. Für seine großzügige Spendenbereitschaft will ihn die katholische Kirche daraufhin sogar ehren, was selbst seine geschiedene Frau und seine Kinder beeindruckt.



Derweil eskalieren die Streitigkeiten zwischen seinen designierten Nachfolgern Vincent Mancini und Joey Zasa (Joe Mantegna) und gefährden Michaels Bank- und Immobiliengeschäfte. Michael gerät sogar in die gewalttätigen Auseinandersetzungen und entgeht nur knapp einem Anschlag.



Daraufhin reist er nach Italien, wo sich sein Sohn Anthony (Franc D'Ambrosio) auf seinen ersten großen Opernauftritt vorbereitet. Bei seinen europäischen Geschäftspartnern entdeckt der ehemalige Mafiaboss Michael ähnlich verbrecherische Methoden wie die in seiner eigenen Vergangenheit. So kommt er sogar einer mörderischen Intrige gegen den neu gewählten Papst Johannes Paul I. auf die Spur.



Die Mafiafilm-Trilogie "Der Pate" nach dem Roman von Mario Puzo ist eine der berühmtesten Sagas der Filmgeschichte. Francis Ford Coppola realisierte mit Stars wie Al Pacino, Diane Keaton, Eli Wallach, Joe Mantegna, Andy Garcia, Bridget Fonda und seiner eigenen Tochter Sofia Coppola einen Filmklassiker, der treffend wie kaum ein anderer die Themen Macht, Tradition, Rache und Liebe behandelt.



"Würdiger Abschluss einer gewaltigen Saga." CINEMA