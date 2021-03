Im Fußballstadion, beim Spiel Frankreich gegen China, wird der französische Trainer Gluant (Jason Statham) vor den Augen eines riesigen Publikums von einem Giftpfeil getroffen. Kurz zuvor hatte er seiner Freundin, Popstar Xania (Beyoncé Knowles), noch etwas - scheinbar Zärtliches - ins Ohr geflüstert. Zu dem Zeitpunkt noch an Gluants Hand: ein riesiger, rosig schimmernder Diamant, der "Rosarote Panther".



Jetzt ist Gluant tot und der Diamant verschwunden. Inspektor Dreyfus (Kevin Kline) wittert seine große Chance, mit der Lösung des aufsehenerregenden Falls endlich eine von ihm heiß begehrte Verdienstmedaille kassieren zu können.



Doch zunächst betraut er den scheinbar völlig verpeilten Provinz-Polizisten Clouseau (Steve Martin) mit der Lösung des Falls. In Dreyfus' Vorzimmer macht Clouseau die Bekanntschaft der schüchternen Nicole (Emily Mortimer). Funken sprühen aber auch deshalb, weil Clouseau, der heimliche Mithörer befürchtet, sich unangemessen an der Elektrik zu schaffen macht. Zur Kontrolle stellt Dreyfus Clouseau den gutmütigen Polizisten Gilbert Ponton (Jean Reno) als Assistenten zur Seite.



Schlagartig berühmt wird Clouseau, als er eine berüchtigte Bande von Casino-Räubern, die "Gasmasken-Bande", scheinbar im Alleingang zur Strecke bringt.

Der Ruhm gebührt eigentlich einem englischen MI7-Agenten (Clive Owen), der jedoch unerkannt im Hintergrund bleiben möchte.



Dann gibt es einen zweiten Toten. Ein Fußballstar, der zu Gluants Team gehörte, wird tot aufgefunden. Die Spur von Gluants Mörder und des verschwundenen "Panthers" führt Clouseau und Ponton nach New York, wo sich Xania aufhält. Clouseau geht davon aus, dass die Pop-Diva etwas zu verbergen hat.



Bei seinen Nachforschungen zerlegt der übereifrige Clouseau ihre Suite im berühmten Hotel "Waldorf Astoria" und erlebt im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Nacht. Bei seiner Ausreise tauscht Xania am Flughafen Clouseaus Handgepäck aus. In der Sicherheitskontrolle erlebt Clouseau ein Desaster und landet als "Schande Frankreichs" auf diversen Titelblättern. Dreyfus triumphiert. Bei einem großen Ball in Paris plant er, selbst die Auflösung des Falls zu präsentieren, in dem eine Spur nach China führt.



Doch Clouseau gibt nicht auf. Er hat nach seiner Suspendierung zu Hause am Computer einige interessante Einsichten gewonnen. Beim großen Staatsball, der von einem Auftritt Xanias gekrönt wird, präsentiert Clouseau gemeinsam mit Ponton dank seiner genialen Beobachtungsgabe die Lösung des Falls und die Wiederauffindung des Diamanten. Im Triumph kehrt Clouseau auf die Titelblätter zurück.



Action-Star Jason Statham ("Transporter") ist in einer kleinen Gastrolle als Mordopfer Gluant zu sehen. Ebenfalls als Stargast in einer kleinen Rolle dabei: Clive Owen als englischer "Bond"-Verschnitt. Sex-Appeal verströmt Sängerin und Popstar Beyoncé als Xania. Im englischen Presseheft zum Film beschreibt sie, wie schwer es für sie war, beim Dreh ernst zu bleiben und sexy zu wirken, als Steve Martin ihr Zimmer im New Yorker Hotel zerlegte.