Der rosarote Panther 2

Sein Vorgesetzter Dreyfus (John Cleese) hat Clouseau zur Verkehrspolizei versetzt. In unmittelbarer Nähe des Eiffelturmes verteilt der übereifrige Inspektor nun Strafzettel für falsches Parken. Seine große Stunde schlägt, als trotz Dreyfus' Bemühen der berühmte Riesendiamant, der "Rosarote Panther", Frankreichs ganzer Stolz, gestohlen wird.



Zuvor hatte der Dieb bereits in London, Turin und Kyoto zugeschlagen: Er klaute die "Magna Charta", das Grabtuch von Turin und ein kaiserliches Schwert. Daher haben die drei betroffenen Länder - England, Italien und Japan - eine Spezialeinheit zur Ermittlung des Täters, das "Dream-Team", zusammengestellt. Nach dem Diebstahl des "Panthers" stößt auch Clouseau dazu.



Zum Team gehören neben dem Franzosen der britische Inspektor Pepperidge (Alfred Molina), der japanische Computer-Experte Kenji (Yuki Matsuzaki) sowie der Italiener Vicenzo (Andy Garcia).



Clouseau steht außerdem sein treuer Assistent Ponton (Jean Reno) erneut zur Seite. Nachdem er sich mit seiner Frau überworfen hat, weil ihm die Arbeit zu wichtig ist, muss Ponton mit seinen beiden Söhnen kurzfristig sogar Unterschlupf in Clouseaus Wohnung nehmen.



Die Ermittlungen führen die schillernde Truppe, zu der noch die schöne Sonia (Aishwarya Rai Bachchan) gestoßen ist, in die Nähe von Rom, auf den Landsitz des Hehlers Alfonso (Jeremy Irons). Alfonso wird schon lange verdächtigt, selbst "Tornado" zu sein, doch das "Dream-Team" kann ihm nichts nachweisen. Nur Clouseau bleibt misstrauisch.



Doch dann wird dem Papst (Eugene Lazarev) quasi unter den Augen des "Dream-Teams" ein kostbarer Ring gestohlen. Und es kommt noch schlimmer: Beim Nachstellen des Diebstahls fällt Clouseau in Papstmontur vom Balkon des Petersdoms auf den Petersplatz. Frankreich ist total blamiert.



Doch Clouseau wäre nicht er selbst, wenn er nicht stets den Dingen eine unerwartete Wendung geben könnte. Jetzt kommt ihm sein gutes Gedächtnis, sein Verkehrsdienst und sein unerschütterlicher Glaube an die eigenen Fähigkeiten zugute. Aber es gilt nicht nur, diesen Fall zu lösen und Frankreich zu rehabilitieren. Clouseau muss auch um Nicole kämpfen, denn er hat unerwartet Konkurrenz bekommen.