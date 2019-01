Das Schicksal einer Fantasy-Welt liegt in den Händen des noch völlig ahnungslosen jungen Mannes Tom Ward (Ben Barnes). Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes - und das macht ihn zu einem Spook. Die Spooks sind Monster- und Geisterjäger, die sich seit jeher im Kampf mit den Mächten der Finsternis befinden.



Als Tom dem geheimnisvollen John Gregory (Jeff Bridges) begegnet, wird ihm seine Bestimmung schließlich offenbart. John ist der letzte Meister in der Kunst der Spooks und vermittelt Tom fortan sein uraltes Wissen, um ihn so zu einem Kämpfer auszubilden. Während seiner Ausbildung lernt Tom die zwielichtige Halbhexe Alice (Alicia Vikander) kennen und verliebt sich in sie. Aber kämpft sie wirklich auf seiner Seite?



Die Zeit drängt, denn die ebenso bösartige wie wütende Hexe Malkin (Julianne Moore) ist mithilfe eines Blutmondes aus ihrer jahrelangen Gefangenschaft zurückgekehrt. Einst wurde sie von Gregory zur Strecke gebracht und eingesperrt. Malkin sinnt seither auf grausame Rache und wird erst Ruhe geben, wenn die Spooks endgültig vernichtet sind. Außerdem plant sie, die Welt mithilfe einer ganzen Armee aus übernatürlichen Gestalten in ewige Finsternis zu stürzen.



"Der siebte Sohn" basiert auf dem Roman "The Spook's Apprentice" des Schriftstellers Joseph Delaney. Es handelt sich dabei um den ersten Teil einer inzwischen auf über zehn Bücher gewachsenen Reihe, die den Titel "The Wardstone Chronicles" trägt und zum literarischen Subgenre der "Dark Fantasy" gezählt wird.



Der Film wurde bereits ab März 2012 produziert, hatte seinen deutschen Kinostart jedoch erst im Jahr 2015. Die Regie des Fantasy-Spektakels übernahm der Filmemacher Sergei Bodrov. Letzterer hatte zuvor bereits Oscar-Nominierungen in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" für seine Werke "Gefangen im Kaukasus" und "Der Mongole" erhalten.



Für "Der siebte Sohn" konnte ein namhafter Cast gewonnen werden, der von Ben Barnes angeführt wird. Barnes ist einem breiten Publikum vor allem in der Rolle des Prinz Kaspian bekannt, den er in der zweiten Verfilmung von C. S. Lewis' Fantasy-Klassiker "Die Chroniken von Narnia" verkörperte. An seiner Seite sind zudem die Oscarpreisträger Jeff Bridges ("Crazy Heart") und Julianne Moore ("Still Alice - Mein Leben ohne Gestern") zu sehen. Auch die Nebenrollen sind prominent besetzt: Neben Djimon Hounsou ("Blood Diamond") spielt Alicia Vikander ("Tomb Raider") hier eine ihrer ersten internationalen Kinorollen.



Als Kandidaten für die Hauptrolle des Tom Ward waren zahlreiche Schauspieler im Gespräch. So wurden unter anderen Alex Pettyfer ("Magic Mike"), Shiloh Fernandez ("We Are Your Friends") und Sam Claflin ("Ein ganzes halbes Jahr") als mögliche Besetzung gehandelt. Ähnlich verhielt es sich auch beim Casting der Alice: Namen wie Dianna Agron ("Ich bin Nummer Vier"), Imogen Poots ("Für immer Single?") und sogar Jennifer Lawrence ("Die Tribute von Panem") wurden genannt, bevor Alicia Vikander schließlich den Zuschlag bekam.