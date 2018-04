Der tote Mann und das Meer

Am Strand liegt der tote Feriengast Uwe Oberbaum. Er hatte sich in das Ferienhaus der Familie Feddersen zurückgezogen, um an seiner Doktorarbeit zu schreiben. Die Dorfpolizisten Jens Becker und Lars Sander helfen Clara und Marion bei den Ermittlungen.



Der demente Müllsammler Jan Kamphus hat die angeschwemmte Leiche gefunden. Die Obduktion ergibt, dass Oberbaum an einem Genickbruch gestorben ist und anschließend ins Wasser geworfen wurde. Als Viktor in der Sammlung des alten Kamphus eine Digitalkamera findet, die Oberbaum gehörte, wird er niedergeschlagen. Der Täter muss also noch in Seedorf sein. Clara unterhält sich mit dem Geschäftsmann Hansen, der sich im Dorf eine Immobilie kaufen will. Hansen hatte Streit mit Oberbaum, aber er hat ein Alibi.



Das Duo findet heraus, dass die Fischersfrau Inken Feddersen Oberbaums Jugendliebe war. Sind zwischen den beiden alte Gefühle neu entfacht? Als Marion die verschwundene Digitalkamera auf Arne Feddersens Fischkutter findet, erhärtet sich der Verdacht einer Eifersuchtstat. Feddersen bestreitet dies, hat aber alle Bilder gelöscht.



Während das Duo weiter recherchiert, liegt ihr Kollege Frank mit einer schwer zu identifizierenden Viruserkrankung im Krankenhaus. Die Behandlung schlägt nicht an, und sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Mit Hilfe der attraktiven Ärztin Nina Uter besorgt Frank sich schließlich seine Krankenakte. Und Clara bittet Bernadette Sorge, die Apothekerin ihres Vertrauens, um Rat. Diese gibt Entwarnung: Die in Franks Krankenakte aufgeführten Medikamente seien Spitzenprodukte.



Während Viktor die Tatwaffe findet, ein Kamerastativ, das sich unter den Fundstücken im Schuppen des alten Kamphus befand, decken Clara und Marion eine brisante Affäre auf. Wiebke Sander, Wirtin des Dorfkrugs, hat den Doktoranden Oberbaum regelmäßig in seinem Ferienhaus und seinem Bett besucht. Hat ihr Ehemann, der Polizist Lars Sander, Oberbaum aus Eifersucht ermordet? Sander gibt zu, zugeschlagen zu haben, aber er habe Oberbaum nicht getötet. Die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe stimmen in der Tat nicht mit seinen überein.



Viktor gelingt es, die Fotos auf der Kamera wiederherzustellen. Auf den letzten Bildern ist zu sehen, wie Kartons in einen Lieferwagen verladen werden. Vermutlich wurde Oberbaum getötet, weil er genau das beobachtet hat. Clara und Marion nehmen sich Oberbaums Wohnung noch einmal vor und machen dort eine Entdeckung, die sie auf die richtige Spur bringt.