Devil - Fahrstuhl zur Hölle

Police Detective Bowden (Chris Messina) hat es nicht leicht. In einem Hochhaus in Philadelphia stürzt sich ein Mann aus dem 35. Stock. Genau in diesem Gebäude bleibt kurz darauf ein Fahrstuhl stecken, in dem sich fünf einander fremde Leute befinden: der Ex-Soldat Tony (Logan Marshall-Green), der Sicherheitsmann Ben (Bokeem Woodbine), der Verkäufer Vince (Geoffrey Arend), eine ältere Dame (Jenny O'Hara) und die junge Sarah (Bojana Novakovic). Immer wieder geht für kurze Zeit das Licht aus, und nach dem ersten Mal hat Sarah eine Bisswunde am Rücken. Alle sind entsetzt. Doch schon erlöscht wieder das Licht, und Vince liegt am Boden, ermordet mit einem Splitter des Aufzugspiegels. Das Wachpersonal im Sicherheitsraum kann den Aufzug zwar über Kamera beobachten und auch Durchsagen machen, aber nicht hören, was dort gesprochen wird. Als nächstes stürzt ein Mechaniker in den Tod beim Versuch, den Fahrstuhl zu reparieren. Wieder fällt der Strom aus, und die ältere Frau wird erdrosselt aufgefunden. Das nächste Opfer ist Ben.



Da nur noch Tony und Sarah überlebt haben, glaubt natürlich jeder, der andere sei der heimtückische Mörder, und sie bedrohen einander. Detective Bowden kann beide durch die ergreifende Schilderung der Überwindung seiner Alkoholsucht ablenken. Er war dem Alkohol verfallen, nachdem seine Frau und sein Kind bei einem Unfall mit Fahrerflucht gestorben waren. Doch schon bald liegt Sarah nach einer Messerattacke verblutend im Aufzug.



Mittlerweile ist ein Abschiedsbrief des Selbstmörders - der sich vom Hochhaus stürzte - aufgetaucht, in dem er das Kommen des Teufels ankündigt. Und schon materialisiert sich dieser im Körper der älteren Dame, und der Fahrstuhl löst sich aus der Verankerung. Kann der Aufzug noch rechtzeitig angehalten werden? Kann sich Tony noch retten? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, der zu einem Kampf wird zwischen Gut und Böse, zwischen äußeren Kräften und der eignen Moral.



Packender Mystery-Thriller um fünf Menschen in einer Extremsituation. Regisseur John Erick Dowdle ("Quarantäne - 2008, "Katakomben" - 2014) gelang mit "Devil - Fahrstuhl zur Hölle" ein raffinierter Horrorfilm in klaustrophobischem Rahmen, straff inszeniert und spannend bis zur letzten Minute.