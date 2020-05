Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit

Drei Jungen werden im Mai 1993 brutal ermordet in den Robin Hood Hills in West Memphis, Arkansas, aufgefunden. Schnell sind die Schuldigen ausgemacht: Damien Echols (James Hamrick), Jessie Misskelley (Christopher Higgins) und Jason Baldwin (Seth Meriwether). Ein langwieriger Gerichtsprozess beginnt, der neben einem zweifelhaften Geständnis des geistig zurückgebliebenen Misskelley nur wenige Indizien liefert, die die Jugendlichen belasten. Für viele Gemeindemitglieder reichen sie jedoch aus, denn in dem kleinen Ort fallen die drei sofort auf. Sie tragen schwarze Kleidung, hören Heavy-Metal-Musik, und ein Buch zu okkulten Praktiken, das bei ihnen gefunden wird, weist sie offensichtlich als Satanisten aus.



Doch Detektiv Ron Lax (Colin Firth) ist diese Beweislage viel zu unklar. Während die Wut der Familien der Opfer und der Bürger wächst, unternimmt er seine eigenen Recherchen und zweifelt vor allem am Zustandekommen des verhängnisvollen Geständnisses. Auch Pam Hobbs (Reese Witherspoon), die Mutter eines der drei ermordeten Kinder, wird im Verlauf des Prozesses immer skeptischer. Die Beweise sind nicht handfest, und das Geständnis stellt sich schließlich als Lüge heraus.



Trotzdem werden die "West Memphis Three", wie die Zeitungen die Angeklagten inzwischen getauft haben, schuldig gesprochen. Der 18-jährige Damien wird zum Tode verurteilt, seine minderjährigen Komplizen zu einer lebenslangen Haft. Es dauert 18 Jahre, bis das skandalöse Urteil aufgehoben wird.



Das packende Krimidrama des kanadischen Regisseurs Atom Egoyan ("Chloe", "Wahre Lügen") basiert auf wahren Ereignissen, die sich im Mai 1993 in West Memphis zugetragen haben. Egoyan ließ sich von dem Tatsachenroman "Devil's Knot: The True Story of the Memphis Three" inspirieren, den die Enthüllungsreporterin Mara Leveritt im Jahr 2003 veröffentlichte. Am Tatort genommene DNA-Proben entlasteten die Angeklagten im Sommer 2007, im August 2011 wurden sie aus der Haft entlassen.



Für "Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit" konnte Agoyan gleich zwei Oscarpreisträger gewinnen. Der Brite Colin Firth ("The King's Speech - Die Rede des Königs") spielt den hartnäckigen Privatdetektiv Ron Lax, die blonde Südstaaten-Schönheit Reese Witherspoon ("Walk the Line") verkörpert die zweifelnde Mutter Pam Hobbs.