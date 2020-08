Die Blonde mit entblößten Brüsten

Mehr schlecht als recht halten sich die Brüder Julien (Nicolas Duvauchelle) und Louis (Steve Le Roi) mit einem alten Lastkahn, mit dem sie Frachten auf der Seine transportieren, über Wasser und stocken ihren spärlichen Lebensunterhalt durch gelegentliche Gaunereien auf. In der Sorge, ihr sterbenskranker Vater könnte den alten Lastkahn an jemand anderen vermachen und sie damit ihrer einzigen Existenzgrundlage berauben, lassen sich die beiden Brüder auf einen riskanten Kunstraub ein.



Doch bei dem Versuch, Manets "Blonde mit entblößten Brüsten" aus dem bekannten Pariser Musée d'Orsay zu entwenden, wird Louis von der attraktiven Museumswärterin Rosalie (Vahina Giocante) erwischt. Und so müssen die Brüder bis zum Verkauf nicht nur das Gemälde, sondern auch die temperamentvolle Rosalie verstecken. Die wiederum sieht in der Spontan-Entführung eine willkommene Chance, ihrem gutbürgerlichen Leben zu entfliehen. Doch Rosalie verliebt sich nicht nur in das abenteuerliche Leben auf dem Wasser, sondern bringt auch die Gefühlswelt der eigenbrötlerischen Brüder gehörig durcheinander.



Der Film ist ein sinnlich-poetisches Sommermärchen, inszeniert vor einer beeindruckenden Kulisse: Der alte, rustikale Lastkahn, Zufluchtsort der drei ungleichen Protagonisten, und das vorbeiziehende malerische Seine-Ufer liefern eindrucksvolle, fast verträumte Bilder, die an Jean Vigos "L'Atalante" erinnern. Die poetisch-dramatische Atmosphäre, ergänzt mit Krimi-Elementen und hervorragenden Darstellern, die ihren Figuren die notwendige Tiefe und Glaubwürdigkeit geben, schafft ein ganz besonderes Filmerlebnis.