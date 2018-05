Die Braut, die sich nicht traut

Ike Graham (Richard Gere) ist Kolumnist bei einer amerikanischen Zeitschrift mit Sitz in New York. Eines Abends hört der geschiedene Ike in einer Bar eine unglaubliche Geschichte: In Hale, einem kleinen Ort in Maryland, gibt es eine junge Frau, die angeblich bereits sieben verschiedene Männer ohne Jawort vor dem Altar stehen ließ. Ike veröffentlicht die Geschichte und wird kurze Zeit darauf von seiner Chefin und Ex-Frau Ellie (Rita Wilson) gefeuert.