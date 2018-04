Die Geisha

Auf der Basis des gleichnamigen Romans von Arthur Golden vereinte Erfolgs-Regisseur Rob Marshall ("Chicago", "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten") 2005 drei weibliche Superstars des asiatischen Kinos vor der Kamera. Mit der in Malaysia geborenen Chinesin Michelle Yeoh ("James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie", "Tiger & Dragon", "Guardians of the Galaxy Vol. 2"), der durch ihre Filme mit Zhang Yimou berühmt gewordenen Chinesin Gong Li ("Rote Laterne", "Lebewohl, meine Konkubine", "Miami Vice") und dem aus Peking stammenden Jungstar Zhang Ziyi in der Titelrolle ("Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Hero", "Rush Hour 2") bekam er eine Besetzung, die dem Film sofort internationale Aufmerksamkeit sicherte.