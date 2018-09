Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt

Hauptdarsteller Taylor Kitsch wurde 1981 in Kelowna, Kanada, geboren. Er wurde mit der Serie "Friday Night Lights" und den Filmen "The Bang Bang Club", "Battleship" und "John Carter" bekannt.

Gordon Pinsent (Simon) ist eine der bekanntesten Schauspieler-Persönlichkeiten Kanadas. Die aus Frankfurt stammende Regisseurin Brigitte Berman drehte eine Doku über Pinsent, "The River of My Dreams: A Portrait of Gordon Pinsent", die 2016 beim Filmfestival in Toronto gezeigt wurde.