Die Insel der Abenteuer

Was Nim nicht ahnt: Alex Rover ist eine Erfindung der in San Francisco lebenden Autorin Alexandra Rover (Jodie Foster), die wenig mit ihrem Helden gemeinsam hat. Während Alex Rover ein echter Draufgänger ist, hat Alexandra seit 16 Monaten das Haus nicht verlassen und ist eine liebenswerte Psychotin mit Angst vor Spinnen und Keimen. Also eine Frau, die sich nicht für das Leben im Dschungel eignet.