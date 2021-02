Die Müttermafia-Patin

Noch-Ehemann Lorenz reibt sich erstaunt die Augen, als Conny ihn mit seinen Wünschen und Bitten eiskalt im Regen stehen lässt. Ihre selbstbewusste Strahlkraft lässt ihn die anstehende Scheidung schon leise bereuen - jedoch zu spät. Denn Conny hat ihr Herz an Anton verloren, ihren "Jaguarmann".



Auch Anton ist in Conny verliebt. Jedoch hat diese Verbindung erklärte Gegner. Zum einen in Antons Tochter Emily, die Conny abgrundtief hasst. Zum anderen in Antons arroganter Mutter Polly. Aber Conny wäre nicht Conny, wenn sie nicht auch für diese beiden Ausgaben des weiblichen Geschlechts eine passende Antwort auf Lager hätte.