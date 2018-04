Der erfolgreiche Stockholmer Profiler Kommissar Erik Bäckström (Rolf Lassgård) wird nach Norrland, in den ländlichen Norden Schwedens, beordert, um den Fall einer verschwundenen jungen Frau aufzuklären. Und das ausgerechnet in seinem Heimatort, den er verließ, nachdem er ein Verbrechen aufgeklärt hatte, in das auch sein Bruder verwickelt war.



Im Auto der jungen Frau, das am Waldrand gefundenen wird, werden Blutspuren entdeckt. Bäckström findet eine Kugel aus einem Jagdgewehr und vermutet ein Gewaltverbrechen. Schnell gerät ein hartnäckiger Verehrer der Vermissten ins Visier der Ermittler. Torsten (Peter Stormare), ein ortsansässiger Kollege Bäckströms, verhaftet den geisteskranken Schläger Jari (Eero Milonoff) und möchte den Fall baldmöglichst abschließen. Doch Erik bleibt skeptisch.



Es dauert nicht lange, bis der "Großstadt-Cop" und der "Provinz-Polizist" aneinandergeraten, zumal Bäckström bald den Verdacht hegt, dass Torsten selbst in das Verbrechen verstrickt ist. Die Angelegenheit wird komplizierter, da Torsten inzwischen mit Karin (Annika Nordin)verheiratet ist, der Ex-Frau von Bäckströms Bruder. So muss sich der Stockholmer Ermittler auch den Gespenstern seiner eigenen Vergangenheit stellen.



Mit dem pittoresk gefilmten und atmosphärischen Krimidrama "Die Nacht der Jäger" legte der schwedische Erfolgsregisseur Kjell Sundvall fünfzehn Jahre später die Fortsetzung seines spannenden Thrillers "Die Spur der Jäger" vor, der in seinem Heimatland Schweden 1996 zu einem großen Überraschungserfolg wurde.



Wieder ist Rolf Lassgård in der Hauptrolle zu sehen. Den deutschen Fernsehzuschauern ist Rolf Lassgård als melancholischer Mankell-Ermittler Kurt Wallander gut bekannt. An seiner Seite ist sein Darsteller-Kollege Peter Stormare als undurchsichtiger Polizist Torsten zu sehen. Stormare hat sich inzwischen auch außerhalb seiner Heimat einen Ruf als eigenwilliger Charakterkopf erworben: als schräger Kauz in den Coen-Filmen "Fargo - Blutiger Schnee" und "The Big Lebowski", nachdenklich in dem Drama "Birth" oder fies in dem Action-Thriller "The Last Stand".