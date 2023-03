Dresden (1/2) 

Doch es verletzt Anna, dass er zunächst bei ihrem Vater, dem Klinikchef Carl Mauth, um ihre Hand angehalten hat. Unterdessen konzentriert sich die britische Luftwaffe zunehmend auf den Osten Deutschlands. Stalins vorrückender Roter Armee soll geholfen, der Krieg noch schneller siegreich beendet werden.



Auf dem Rückflug von einem Nachtangriff auf Magdeburg wird der englische Pilot Robert Newman abgeschossen. Schwer verletzt schlägt er sich durch nach Dresden. Dort begegnet er Anna, die den Fremden für einen deutschen Deserteur hält.

Heimlich versorgt sie ihn mit Essen und pflegt seine Wunde. Was Anna sich noch nicht eingestehen mag: Ohne ein Wort mit ihm gewechselt zu haben, fühlt sie sich von ihm als Frau verstanden und akzeptiert.



Zuspruch erhält sie vom Pfarrer der Dresdner Frauenkirche, an den sie sich Rat suchend wendet. Danach ist die junge Frau umso entschlossener, für ihre Überzeugungen und für andere Menschen einzustehen. Das bringt sie in Lebensgefahr, als Anna die Exekution einer Frau verhindern will, die einem Deserteur geholfen haben soll. Die Nazischergen haben die völlig fassungslose Anna bereits an die Wand gestellt, als Alexander sie rettet. Als er ihren Eifer für verrückt erklärt, erkennt Anna, dass sie mit Alexander nicht glücklich werden wird.



Dann bringt sie Roberts Geständnis, ein englischer Pilot zu sein, völlig durcheinander. In England sind die Planungen für den nächsten großen Luftangriff inzwischen abgeschlossen. Das Ziel heißt Dresden.