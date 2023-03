Dresden (2/2) 

Ihr Vertrauen in ihren Vater und in den Mann, den sie heiraten soll, ist zerstört. Noch während der Feier planen Anna und Robert ihre Flucht ins Elbsandsteingebirge. Sie ahnen nicht, dass zu diesem Zeitpunkt die englische Bomberflotte für den Angriff auf Dresden betankt wird. Anna und Robert verstecken sich auf dem Dachboden der Villa Mauth, werden jedoch von Alexander und Annas Vater entdeckt. Sie überwältigen Robert und lassen ihn auf dem Dachboden zurück.



Carl Mauth möchte jetzt keine Minute mehr verlieren: Die Familie soll flüchten. Am Dresdner Hauptbahnhof steht der Zug in die Schweiz bereits im Gleis, als der ohrenbetäubende Lärm Hunderter Flugzeugmotoren zu hören ist. Dann stürzen die Bomben mit einem schrillen Pfeifen zu Boden. Die ersten Einschläge treffen den Hauptbahnhof. In heillosem Chaos suchen die Menschen Zuflucht im nächsten Luftschutzkeller.



Anna hingegen läuft davon, gefolgt von Alexander, der sie aufzuhalten sucht. In dem rasch anschwellenden Feuersturm hat sich Robert aus dem Dachboden der Villa Mauth befreit und rennt um sein Leben.