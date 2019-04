Duplicity - Gemeinsame Geheimsache

Sie begegnen sich an einem Pool unter Palmen in Dubai - Claire Stenwick (Julia Roberts) und Ray Koval (Clive Owen). Ray realisiert erst, dass seine schöne neue Bekanntschaft im selben Gewerbe wie er tätig ist, als er nach dem Liebesakt wieder zu sich kommt.



Claire hatte ihn betäubt, um ungestört seine Sachen durchsuchen zu können. Claire und Ray sind Spione - und arbeiten in der Industrie für zwei große Konzerne, die jeweils von zwei sehr eigenwilligen Herren geführt werden - Howard Tully (Tom Wilkinson) und Richard Garski (Paul Giamatti). Ray ist Teil von Garskis Spionage-Abteilung, die vermutet, dass die Gegenseite bald ein revolutionäres Produkt auf den Markt bringen wird.



Die Abschrift einer Rede, in der Tully das Produkt ankündigt, ist der erste angebliche Beweis für dessen Existenz. Claire wiederum scheint als Maulwurf für Garski in Tullys Spionageabteilung tätig zu sein. Aber nichts ist, wie es scheint, selbst nicht, als sich endlich herausstellt, dass es bei dem revolutionären Marktschlager offensichtlich um ein Haarwuchsmittel geht.



Claire und Ray belauern sich gegenseitig. Wer ist in wen verliebt? Ist es nur einer, sind sie es beide? Wollen sie selbst Profit aus der Sache schlagen und - finanziell abgesichert - in den Sonnenuntergang reiten? Zusammen - oder jeder für sich? Das ewig lauernde Misstrauen und das Geflecht aus Lug, Trug und Täuschung machen auch vor Claire und Ray nicht halt. Gelungene Spionagefilm-Parodie mit Topbesetzung.



"'Duplicity' ist kein reiner Spionagefilm, sondern eine Persiflage des Genres, die mit den Suspense-Mechanismen Hitchcocks arbeitet und in ihren Wortgefechten an die Screwball-Komödien der 1930er Jahre erinnert, umrahmt von der Liebesgeschichte der beiden Hauptfiguren.