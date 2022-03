Ein Date fürs Leben

Dazu kommt, dass das Mädchen sich unscheinbar und hässlich fühlt und keine Idee hat, wie sie an ein Date kommt. In ihrer Verzweiflung greift sie zu drastischen Mitteln, die ihr Äußeres attraktiver erscheinen lassen sollen. Anna ist darüber entsetzt. Doch statt ihrer Tochter gute Tipps zu geben, ist sie ihr in dieser Hinsicht nicht wirklich eine Hilfe. Denn Anna hat seit ihrer Scheidung nicht eine einzige Beziehung gehabt.

Annas schwuler Kollege Michael, ihr bester Freund, rät ihr dringend, sich endlich wieder für die Männerwelt zu interessieren. Erstens aus pädagogischen Gründen, zweitens, weil sie auf die 40 zugehe, und drittens, weil sie auf dramatische Weise aus der Übung gekommen sei.



Und so passiert es, dass sie, nachdem ihr Paula mitgeteilt hat, dass ihr Vater Peter wieder heiraten will, vor lauter Entsetzen, Wut und selbstzerstörerischen Gedanken beim Einkaufen im Supermarkt mit Gregor Weller zusammenstößt, einem attraktiven Mittvierziger, dem ihre Schusseligkeit gehörig auf die Nerven geht. Als ihre ehrgeizige Chefin Kyra ihr am nächsten Morgen mitteilt, dass sie einen Finanzberater für das Auktionshaus Schwartz gewinnen soll, ist Anna entsetzt, als sie in diesem ihre peinliche Supermarkt-Bekanntschaft wiedererkennt.