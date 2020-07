Ein Dorf rockt ab

Dummerweise hat sie diese Lösung vorher nicht mit ihrem Mann Paul besprochen. Schon länger möchte dieser den Hof zu einem Abenteuerhof umgestalten. Als studierter Betriebswirt hat er dazu auch ein fundiertes Konzept, von dem Caro aber nichts wissen will. Zu sehr hängt sie am Erbe ihrer Eltern.



Als die Metalheads zum Aufbauen auf den Hof rollen, herrscht eisiges Schweigen zwischen Caro und Paul. Denn der ist über den erneuten Alleingang seiner Frau stinksauer, auch wenn er die Idee im tiefsten Inneren gar nicht so schlecht findet. Mit den Rockern zieht eine so ganz andere Kultur auf dem Hof ein.



Caro ist befremdet und versucht, ihre Regeln aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig muss sie im Dorf Rede und Antwort stehen, denn die Metaller und ihr Auftreten stoßen dort nicht gerade auf Gegenliebe. Fronten formieren sich, es gibt erklärte Befürworter und noch mehr Gegner. Caro gerät mehr und mehr unter Druck. Ihre Kinder, ihre Ehe, alles läuft aus dem Ruder. Tochter Antonia muss befürchten, sitzen zu bleiben, ihr kleiner Bruder Mo, ohnehin ein Eigenbrötler, wird wegen der Metalheads auf dem Hof von den Schulkameraden gemobbt.



Als Caro per Zufall erfährt, dass Paul eine Affäre mit der Bistro-Wirtin Laura hatte, läuft das Fass über. Caro lässt alle Regeln fahren und stürzt sich in die Metalparty, die bereits während des Aufbaus tobt.



Der Kater jedoch folgt auf dem Fuß. Bürgermeister Martin hat eine einstweilige Verfügung gegen das Festival erwirkt. Caro und Pauls Ruin scheint besiegelt. Caro ist wie gelähmt, zu keiner Aktion mehr fähig. Dafür aber Paul: Er mobilisiert seine Familie und die Metaller zu einer Charmeoffensive. Mit allen Mitteln versuchen sie, die Dorfbewohner zu besänftigen. Auf einer außerordentlichen Gemeindeversammlung laufen Paul und Caro zur Hochform auf. Endlich sind sie wieder das Dream-Team, das sie früher waren. Und das zahlt sich aus.