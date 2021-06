Ein Fressen für die Geier

Mexiko 1865. Nachdem der wortkarge Abenteurer Hogan (Clint Eastwood) die vermeintliche Nonne Sara (Shirley MacLaine) aus der Hand von Banditen befreit hat, lässt er sich von ihr zur Teilnahme am Kampf mexikanischer Revolutionäre gegen die Franzosen überreden. Die gemeinsame Aktion soll in der Erstürmung der französischen Garnison Chihuahua gipfeln, bei der Hogan aus der dort lagernden Kriegskasse eine hohe Belohnung winkt. Eine wichtige Eisenbahnbrücke muss gesprengt werden, doch Hogan wird von einem Indianerpfeil lahmgelegt.



So nimmt sich die mutige "Nonne" beider Unternehmungen an, sprengt die Brücke und befreit Hogan von der tödlichen Pfeilspitze, wobei sein Herz allerdings Beute von Amors Liebespfeil wird. Als beide bei den Revolutionären ankommen, entpuppt sich Sara als wohlbekanntes Freudenmädchen, was Hogans Schwäche für sie durchaus keinen Abbruch tut. Nach dem blutigen Rebellenaufstand auf Chihuahua reitet Hogan mit einer Satteltasche voller Geld und Sara im Schlepptau neuen Abenteuern entgegen.



Inspiriert von der komödiantischen Schnodderigkeit der Italo-Western lebt der Film im ersten Drittel ganz von dem außergewöhnlichen Zusammentreffen eines bezahlten Killers und einer angeblichen Nonne mit dem Herzen einer Freiheitskämpferin.



Doch kommt bei Action-Spezialist Don Siegel natürlich auch die Spannung nicht zu kurz, wobei er alle Akteure ohne Double spielen ließ. Clint Eastwood und Shirley MacLaine dürfen sich herrlich ironisch-witzige Wortgefechte liefern, aber auch ihren Gegnern gegenüber sind sie unschlagbar.