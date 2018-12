Zunächst stößt Louisa bei Will auf Ablehnung. Doch auf Dauer kann er sich Louisas natürlichem Charme und ihrer ehrlichen, aufrichtigen Art nicht entziehen. Ein Wunder passiert: Louisa bringt Will zum Lachen und darf ihn sogar rasieren. Und in Begleitung Louisas verlässt Will auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Haus. Gemeinsam besuchen sie ein Pferderennen und ein Klassik-Konzert. Camilla und Wills Vater Stephen (Charles Dance) haben Louisa jedoch bewusst verschwiegen, dass Will bereits das Ende seines Lebens plant, und zwar mittels eines sogenannten "assistierten Suizids" in der Schweiz. Sechs Monate, also ein ganzes halbes Jahr, hat er seinen Eltern zuliebe die Reise in die Schweiz aufgeschoben.