Ein Goldfisch an der Leine

Roger Willoughby (Rock Hudson) ist als Fachverkäufer eines renommierten Sportgeschäfts zuständig für das Ressort Fischen. Jeder Sportfischer, der etwas auf sich hält, sucht Rogers Rat. Was keiner ahnt: Roger, der sogar ein Buch über den Angelsport geschrieben hat, hatte in seinem Leben noch keine Angel in der Hand, und er hasst Fisch.



Gut für die Fische, schlecht für Roger. Denn als ein großer Angelwettbewerb am Wakapoogee-See stattfinden soll, soll Roger dessen Attraktion werden. Das ist zumindest erklärtes Ziel zweier energischer junger Damen. Abigail Page (Paula Prentiss) ist die Presse-Beauftragte des Events, dem Vater ihrer Freundin Isolde "Easy" Mueller (Maria Perschy) gehört das Lodge-Hotel am See, das die meisten Teilnehmer beherbergen wird.



Wie ein Fisch im Netz strampelt der gute Roger, um der Wildnis und ihren Herausforderungen zu entkommen, doch es nutzt nichts. Schon kurze Zeit später steht er im Wald und hat die erste Begegnung mit einem Braunbären. Für Roger brechen wilde Zeiten an.