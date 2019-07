Ein Mann namens Ove

Doch Ove sehnt sich nach Sonja. Ihr Grab zu besuchen, reicht ihm nicht mehr. Ove will sich das Leben nehmen, doch egal, welche Methode er anvisiert, immer geht die Klingel an der Haustür, oder es klopft jemand an das Garagentor. Alle wollen was von Ove. Denn Ove wird gebraucht in seiner Siedlung: vor allem von Parvaneh, der er das Autofahren beibringt, aber auch von seinem schwerstbehinderten Nachbarn Rune (Börje Lundberg), dem gegen den Willen seiner Frau Anita (Chatarina Larsson) die Verlegung in ein staatliches Heim droht. Und nicht zuletzt auch von der flauschigen Katze, die Ove verletzt in der Siedlung fand und mit zu sich nahm.